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В России прививка от коронавируса может стать обязательной
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения от коронавируса на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

В России прививка от коронавируса может стать обязательной. Об этом пишет РИА Новости.

На пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения от коронавируса.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.