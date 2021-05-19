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Ученые объяснили нашествие майских жуков в Рязанской области
Ученые объяснили, почему в Рязанской области так много майских жуков. Всплеск численности сезонных насекомых биологи объяснили хорошей погодой, передает ГТРК «Ока».

Ученые объяснили, почему в Рязанской области так много майских жуков. Всплеск численности сезонных насекомых биологи объяснили хорошей погодой, передает ГТРК «Ока».

По мнению специалистов, майский жук — вредитель для огорода. При этом самым опасным он считается в личиночной стадии. В таком состоянии они проводят четыре года. В этом время майские жуки кормятся корнями и корнеплодами, чем и наносят урон сельскому хозяйству.

По мнению старшего научного сотрудника научной лаборатории эволюционной экологии РГУ имени С.А. Есенина Ольги Трушицыной, уничтожить высокую численность этих насекомых можно благодаря бобовым культурам.

«Азот препятствует массовому развитию, в частности, рекомендуют сажать бобовые культуры, в которых есть бактерии, вырабатывающие азот, это может несколько снизить численность майского жука», — рассказала специалист.

Бороться со взрослым жуком сложнее. Однако биологи не призывают полностью уничтожать насекомое, напоминая, что в 80-е годы они едва не исчезли.