Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией
По словам источника, вечером агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму. На отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата.
Россия решила продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Об этом передает
По словам источника, вечером агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму.
В документе говорится, что на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата.
Ранее авиасообщение с Турцией приостановили до 1 июня.