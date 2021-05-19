Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией

По словам источника, вечером агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму. На отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата.

Россия решила продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли.

По словам источника, вечером агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму.

В документе говорится, что на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата.

Ранее авиасообщение с Турцией приостановили до 1 июня.