В Рязанской области в аварии с грузовиком погибла женщина
В результате ДТП 54-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте от полученных травм. 51-летнего водителя, жителя Саратова, с травмами доставили в больницу.
В Рязанской области в аварии с грузовиком погибла женщина. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 16 мая, в 12:10, в Спасском районе на 233-м километре автодороги М5 «Урал». 38-летний рязанец, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta, которая двигалась в попутном направлении.
В результате ДТП 54-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте от полученных травм. 51-летнего водителя, жителя Саратова, с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.