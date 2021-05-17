В Рязани начинается новый сезон поплавочного рыбатлона

Зимние рыбатлоны на этом месте уже проводились не раз, но летом соревнования пройдут тут впервые. Старт и бег пройдут по самому стадиону. Всего нужно будет пробежать три раза по два круга (два круга — это не более километра) и поймать две любые рыбы.

Новый сезон поплавочного рыбатлона стартует в субботу, 22 мая 2021 года, с 13:00 в Рязани на Рюминском пруду, у стадиона ЦСК. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Зимние рыбатлоны на этом месте уже проводились не раз, но летом соревнования пройдут тут впервые. Старт и бег пройдут по самому стадиону. Всего нужно будет пробежать три раза по два круга (два круга — это не более километра) и поймать две любые рыбы.

Рыбнище будет расположено на пирсах стадиона. Регистрация участников на 1-й этап уже проходит на главной странице сайта организаторов rybatlon.ru . Поучаствовать пригласили всех желающих, независимо от возраста и пола.

С участника требуется только поплавочная телескопическая удочка не менее 2,5 метров длиной, вся наживка (два вида) будет предоставлена организаторами.

В рыбатлоне принимают участие рыбаки из самых разных областей России, бывают даже и заграничные гости.

«Для тех кому в рыбалке не хватает динамики или соревновательного духа, рыбатлон — отличная возможность проверить себя в новом качестве. Призов, как всегда на рыбатлоне, намечается очень много — от мини-автомойки, электроинструмента и больших наборов прикормки до всевозможных сертификатов и рыболовных аксессуаров. Как всегда, для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. С этого сезона будет проходить также и отдельное детское награждение — трое лучших рыбатлонистов до 12 лет гарантировано получат отличные призы», — рассказали в минспорте.

Вопросы по теме рыбатлона обсуждаются в группе «ВКонтакте» . Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону горячей линии рыбатлона +7 (910) 563-15-33 .

Расписание первого этапа рыбатлона-2021: