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В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих прохожих
В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих прохожих. Конфликт произошел во время распития спиртного. Убиты трое мужчин. Сам нападавший остался жив, он оказал сопротивление при задержании, поэтому полиция применила табельное оружие. Нападавшего госпитализировали.

В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих прохожих. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает E1.RU.

По данным издания, полиция оцепила сквер у железнодорожного вокзала, где произошли убийства. Конфликт случился во время распития спиртного. Убиты трое мужчин.

Сам нападавший остался жив, он оказал сопротивление при задержании, поэтому полиция применила табельное оружие. Нападавшего госпитализировали.

Фото E1.RU