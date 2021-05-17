В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих прохожих
В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих прохожих. Конфликт произошел во время распития спиртного. Убиты трое мужчин. Сам нападавший остался жив, он оказал сопротивление при задержании, поэтому полиция применила табельное оружие. Нападавшего госпитализировали.
В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал троих прохожих. Об этом в понедельник, 17 мая,
По данным издания, полиция оцепила сквер у железнодорожного вокзала, где произошли убийства. Конфликт случился во время распития спиртного. Убиты трое мужчин.
Сам нападавший остался жив, он оказал сопротивление при задержании, поэтому полиция применила табельное оружие. Нападавшего госпитализировали.
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