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В Рязани задержали двух мужчин и женщину, объявленных в федеральный розыск
Возбуждены уголовные дела. Задержанных передали инициаторам розыска.

Рязанские полицейские задержали трех человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани задержали 38-летнего жителя Москвы, который скрывался от службы исполнения наказания. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Он скрывался, мужчину объявили в федеральный розыск и его задержали.

В Рязани также нашли и задержали скрывавшегося от суда и объявленного в федеральный розыск 45-летнего рязанца. Злоумышленника подозревают в хищении.

Помимо этого, в Рязанской области задержали 36-летнюю жительницу Старожиловского района, скрывавшуюся от органов дознания.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Она пыталась скрыться, ее объявляли в федеральный розыск и вскоре задержали.

Задержанных передали инициаторам розыска.