В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием школьного автобуса

В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием школьного автобуса. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. ДТП произошло в понедельник, 17 мая, Клепиковском районе около села Тюрвищи. На кадрах перевернувшийся грузовик груженный лесом и автобус с надписью «Дети» с серьезными механическими повреждения. Находились ли в автобусе пассажиры в момент ДТП, пока неизвестно. Информация уточняется.

В Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием школьного автобуса. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

ДТП произошло в понедельник, 17 мая, в Клепиковском районе около села Тюрвищи. На кадрах перевернувшийся грузовик груженный лесом и автобус с надписью «Дети» с серьезными механическими повреждения.

Находились ли в автобусе пассажиры в момент ДТП, пока неизвестно. Информация уточняется.