В Саратовской области при столкновении катеров погибли два человека
В Саратовской области на реке Каюковка столкнулись два катера. В результате аварии два человека погибли. ЧП произошло в воскресенье, 16 мая.
В Саратовской области на реке Каюковка столкнулись два катера. В результате аварии два человека погибли. ЧП произошло в воскресенье, 16 мая, сообщает
Сообщение о происшествии на реке в Энгельсском районе поступило в МЧС в 12:18 по московскому времени. По предварительным данным, столкнулись два катера: «Прогресс» и «Смарткрафт». В одном катере были мужчина и женщина, оба погибли от травм. Во втором было три человека, они не пострадали.
Фото из телеграм-канала Mash.