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В салоне эротического массажа в Петербурге нашли труп мужчины
В салоне эротического массажа в Петербурге нашли труп мужчины. Следы на теле указывают на то, что смерть могла быть насильственной.

В петербургском салоне эротического массажа на Рузовской улице нашли тело мужчины, сообщает «Фонтанка.ру» в воскресенье, 16 мая.

Мертвого клиента нашли в одной из комнат. Следы на теле указывают на то, что смерть могла быть насильственной. Полицию вызвали врачи скорой помощи около 17:00 накануне. Сотрудники увидели тело мужчины в возрасте около 30 лет. Он был в трусах, лежал лицом вниз. На ногах, руках и туловище — ушибы, на подушке обнаружили следы крови.

Тело отвезли патологоанатомам для установления причины смерти. Известно, что массажный салон на улице на Рузовской по документам существует как отель.