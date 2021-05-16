В салоне эротического массажа в Петербурге нашли труп мужчины
В салоне эротического массажа в Петербурге нашли труп мужчины. Следы на теле указывают на то, что смерть могла быть насильственной.
В петербургском салоне эротического массажа на Рузовской улице нашли тело мужчины, сообщает
Мертвого клиента нашли в одной из комнат. Следы на теле указывают на то, что смерть могла быть насильственной. Полицию вызвали врачи скорой помощи около 17:00 накануне. Сотрудники увидели тело мужчины в возрасте около 30 лет. Он был в трусах, лежал лицом вниз. На ногах, руках и туловище — ушибы, на подушке обнаружили следы крови.
Тело отвезли патологоанатомам для установления причины смерти. Известно, что массажный салон на улице на Рузовской по документам существует как отель.