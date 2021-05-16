Россиянам рассказали, как опознать телефонного мошенника по ключевым фразам

Россиянам рассказали, как по ключевым фразам понять, что вам звонят мошенники. Часто злоумышленники пытаются выдать себя за сотрудников правоохранительных органов, рассказал радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Россиянам рассказали, как по ключевым фразам понять, что вам звонят мошенники. Часто злоумышленники пытаются выдать себя за сотрудников правоохранительных органов, рассказал радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину звонят из правоохранительной структуры, очень мала. Таким образом, прежде чем рассказывать кому-то о себе, нужно выяснить, кто звонит на самом деле.

Игнатов посоветовал спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета абонента. После таких вопросов мошенники закончат разговор.

Фразой, которая поможет опознать мошенника, может стать просьба прислать официальную повестку.

«Я советую попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано», — пояснил Игнатов.

По его словам, порой мошенники уверенно отвечают и настаивают на том, что дело срочное и времени на рассылку повесток нет. В таком случае нужноузнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться лично. Если это действительно представитель правоохранительных органов, то у него должно быть рабочее место для приема посетителей, подытожил бывший оперативник.