В Рязанской области от коронавируса скончались еще два человека
По данным федерального оперштаба на утро 15 мая, от COVID-19 умерло еще двое рязанцев. Всего скончавшихся от коронавируса — 487 жителей области.
По данным федерального оперштаба на утро 15 мая, от COVID-19 умерло еще двое рязанцев. Всего скончавшихся от коронавируса — 487 жителей области. Зафиксировали 46 случаев заражения за сутки, всего коронавирус перенесли 28 478 жителей региона.
Вылечились еще 52 человека, всего за время пандемии с болезнью справились 26 937 рязанцев.