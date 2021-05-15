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В Рязанской области от коронавируса скончались еще два человека
По данным федерального оперштаба на утро 15 мая, от COVID-19 умерло еще двое рязанцев. Всего скончавшихся от коронавируса — 487 жителей области.

По данным федерального оперштаба на утро 15 мая, от COVID-19 умерло еще двое рязанцев. Всего скончавшихся от коронавируса — 487 жителей области. Зафиксировали 46 случаев заражения за сутки, всего коронавирус перенесли 28 478 жителей региона.

Вылечились еще 52 человека, всего за время пандемии с болезнью справились 26 937 рязанцев.