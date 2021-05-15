В Рязанской области 16 мая ожидается летняя погода
В Рязанской области в воскресенье, 16 мая, ожидается жаркая летняя погода. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 16 мая, ожидается жаркая летняя погода. Прогноз опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит +10… +15 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.
Будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.