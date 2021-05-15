В Рязани возобновил работу светомузыкальный фонтан
В Рязани светомузыкальный фонтан на Московском шоссе вновь включили. Светомузыкальное шоу проходит с 19:00 до 22:00.
В Рязани светомузыкальный фонтан на Московском шоссе вновь включили. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Фонтан работает в обычном режиме. Светомузыкальное шоу проходит с 19:00 до 22:00.
Напомним, фонтан, который располагается перед дворцом бракосочетаний, временно отключили в пятницу, 14 мая. На объекте прошли плановые технические работы.