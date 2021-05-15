В Рязани участники экологической акции собрали 3 тонны мусора
В Рязани в субботу, 15 мая, прошли «Вторые Чистые игры». Экологическая акция прошла на двух площадках: в Сквере 1812 года на улице Баженова и в Кальном. Всего в ходе акции собрали около 3 тонн мусора.
В Рязани в субботу, 15 мая, прошли «Вторые Чистые игры». Об этом сообщается на
Экологическая акция прошла на двух площадках: в Сквере 1812 года на улице Баженова и в Кальном. Участвовали в мероприятии 12 команд, они раздельно собирали мусор на время. Всего в ходе акции собрали около 3 тонн мусора.
В рамках акции прошла встреча с руководителем инициативной группы жителей по благоустройству Сквера 1812 года Виталием Тихоновым. Разговор шел о развитии сквера, проведении субботников по уборке веток и мусора, взаимодействии с советом Сквера.