В квартире жительницы Рязани обнаружили наркопритон
Правоохранители пресекли деятельность наркопритона в квартире 41-летней рязанки. Женщина организовала его в доме на улице Октябрьской.
Правоохранители пресекли деятельность наркопритона в квартире 41-летней рязанки. Об этом сообщается на
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали злоумышленницу, подозреваемую в организации в своей квартире наркопритона на улице Октябрьской.
Оперативники выявили, что место время от времени посещали местные жители.
В результате осмотра полицейские обнаружили в квартире предметы для употребления запрещенных веществ со следами синтетических наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.