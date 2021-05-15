В квартире жительницы Рязани обнаружили наркопритон

Правоохранители пресекли деятельность наркопритона в квартире 41-летней рязанки. Женщина организовала его в доме на улице Октябрьской.

Правоохранители пресекли деятельность наркопритона в квартире 41-летней рязанки. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали злоумышленницу, подозреваемую в организации в своей квартире наркопритона на улице Октябрьской.

Оперативники выявили, что место время от времени посещали местные жители.

В результате осмотра полицейские обнаружили в квартире предметы для употребления запрещенных веществ со следами синтетических наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.