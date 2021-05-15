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Рисунок школьницы из Рязанской области станет открыткой в честь Великой Победы
Рисунок школьницы из Рязанской области станет открыткой в честь Великой Победы. Работа 10-летней Полины Камшиловой стала призером всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы».

Рисунок 10-летней Полины Камшиловой из Рязанской области стал призером всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы».

Творческое состязание организовали Музей Победы и Почта России. Работа «Весна победного мая» 10-летней Полины Камшиловой заняла третье место в номинации участников от 6 до 10 лет. Этот рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток. Почта России отправит отпечатанный набор таких открыток авторам.

Всего участники конкурса стали более 8 000 человек из всех 85 регионов страны. Свои открытки также прислали авторы из Италии, Киргизии, Эстонии, Японии, Украины. Музей Победы создал виртуальную выставку этих работ.

«Мы рады, что конкурс стал популярным у жителей нашей страны. Участники рисовали и известных героев, и детей войны, и конечно, своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной. На открытках художники изображали сцены боя и советских воинов, праздничный салют и Знамя Победы, мирное небо и благодарных потомков. Каждая из этих работ уникальна», — рассказали организаторы.

Познакомиться с работами победителей, а также участников конкурса из разных регионов можно на сайте Музея Победы.