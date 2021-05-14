Ургант отреагировал на угрозу Жириновского закрыть его шоу

Ургант пошутил, что передача находится на пороге закрытия. Он сыронизировал над высказыванием Жириновского, пошутив, что последний «много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости».

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского о намерении закрыть его шоу на Первом канале из-за шутки. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Ургант пошутил, что передача находится на пороге закрытия.

«Вы не подозреваете, друзья, что это наша с вами предпоследняя встреча вообще. Дело в том, что дни передачи „Вечерний Ургант“ оказались сочтены и история нашей передачи оказалась чуть короче, чем думали мы», — сказал он.

Он сыронизировал над высказыванием Жириновского, пошутив, что последний «много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости».

Также он сказал, что политик намерен прийти в гости на шоу и провести торжественное закрытие передачи.