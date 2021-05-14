Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре
Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре. Метеопредупреждение
По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» во второй половине дня в пятницу, 14 мая, с сохранением ночью и днем в субботу, 15 мая, на территории Рязанской области местами ожидается гроза, усиление южного ветра порывами 12-17 метров в секунду, ливневые дожди, в отдельных районах град.
В МЧС призвали рязанцев соблюдать правила безопасности и ограничить время нахождения на улице.