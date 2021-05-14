Стали известны подробности ДТП у Центрального автовокзала
Около 12 часов около дома №29 по Московскому шоссе столкнулись Citroen, которым управлял 48-летний рязанец и Honda с 27-летним рязанцем за рулем. Пострадали оба водителя.
Стали известны подробности ДТП у Центрального автовокзала, которое произошло днем в пятницу, 14 мая. Комментарий предоставили в пресс-службе регионального управления МВД.
Около 12 часов около дома №29 по Московскому шоссе столкнулись Citroen, которым управлял 48-летний рязанец и Honda с 27-летним рязанцем за рулем.
Пострадали оба водителя.
Проводится проверка.