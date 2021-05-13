В Госдуме предлагают отказаться от ЕГЭ

В Госдуме предлагают отказаться от ЕГЭ. Слова председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева приводит URA.RU.

В Госдуме предлагают отказаться от ЕГЭ. Слова председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева приводит URA.RU.

Депутат заявил, что от государственного экзамена придется отказаться, поскольку «система себя не оправдала».

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен. Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», — подчеркнул Максим Зайцев.

По его словам, возвращение к традиционной система займет время. Он также отметил, что школьники с первого класса начинают готовиться к единому государственному экзамену и перестают глубоко изучать предметы. Для них становятся важны высокие баллы, а не сами знания.