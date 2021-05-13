\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
16°
Птн, 14
20°
Сбт, 15
22°
ЦБ USD 74.36 0.32 14/05
ЦБ EUR 89.93 0.08 14/05
Нал. USD 73.95 / 74.45 16:26
Нал. EUR 89.41 / 89.90 16:26
Новости
Публикации
Дом-крокодил и площадь дяди Васи. Какие прозвища дают рязанцы городски...
Интересно, что прозвища, клички и псевдонимы есть не то...
3 часа назад
593
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
14 705
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
12 305
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
18 269
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов заявил об антипрививочной кампании в соцсетях
Губернатор сообщил, что темпы прививочной кампании недостаточно высокие и поручил вести активнее агитацию главам районов, минздраву и врачам.

Николай Любимов заявил об антипрививочной кампании в соцсетях. Об этом рязанский губернатор заявил в среду, 12 мая, на заседании правительства.

«Прививочная кампания продолжается, но темпы недостаточно высокие. Нужно принять дополнительные меры, чтобы активизировать прививочную кампанию среди населения: более активно и широко вести разъяснительную работу. Мы не можем больше терять людей. Давать им непонятные надежды, которые в антипрививочной кампании в соцсетях сейчас даются. Никак по другому от этой болезни не избавится. Только вакцина. Люди могу заболеть по-прежнему и даже уйти из жизни. Ничего не закончилось. Расслабляться точно нельзя», — заявил политик.

Он поручил вести активнее агитацию главам районов, минздраву и врачам.

«Бояться нечего. Уже довольно продолжительный срок вакцина вводится людям и нет никаких осложнений после них…», — заключил Любимов.