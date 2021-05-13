Любимов заявил об антипрививочной кампании в соцсетях

Губернатор сообщил, что темпы прививочной кампании недостаточно высокие и поручил вести активнее агитацию главам районов, минздраву и врачам.

Николай Любимов заявил об антипрививочной кампании в соцсетях. Об этом рязанский губернатор заявил в среду, 12 мая, на заседании правительства.

«Прививочная кампания продолжается, но темпы недостаточно высокие. Нужно принять дополнительные меры, чтобы активизировать прививочную кампанию среди населения: более активно и широко вести разъяснительную работу. Мы не можем больше терять людей. Давать им непонятные надежды, которые в антипрививочной кампании в соцсетях сейчас даются. Никак по другому от этой болезни не избавится. Только вакцина. Люди могу заболеть по-прежнему и даже уйти из жизни. Ничего не закончилось. Расслабляться точно нельзя», — заявил политик.

Он поручил вести активнее агитацию главам районов, минздраву и врачам.

«Бояться нечего. Уже довольно продолжительный срок вакцина вводится людям и нет никаких осложнений после них…», — заключил Любимов.