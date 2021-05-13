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Еще три рязанца скончались от коронавируса
Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

Еще три рязанца скончались от коронавируса. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки выявлено 43 новых случая заражений, общее число заражений достигло 28 387. За сутки вылечились 46 пациентов, всего 26 836. Умерли всего 481.

В России за сутки выявили 8 380 случаев заражения, всего 4 913 439. За сутки выздоровели 9 349 пациентов, всего 4 527 878. Скончались 392 человек, всего 114 723.