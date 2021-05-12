Фото: последствия урагана в Рязанской области

В среду, 12 мая, в Рязани и соседних районах прошел ураган. Редакция собрала информацию о последствии непогоды.
Днем в регионе объявили метеопредеупрждение (порывы ветра до 13-18 метров в секунду). Помимо ветра, рязанцев ожидал и сильный дождь.
Из-за непогоды на улице Стройкова дерево упало на машину около детского сада. Сообщается, что людей рядом не находилось.
Также в Горроще на улице Чернышевского дерево оборвало провода и упало на дорогу.
На парковке около больницы имени Семашко отвалившийся от дерева куст рухнул на машину.
На перекрестке улиц Дзержинского и Первомайского проспекта упал пешеходный светофор, но при этом продолжил работать.
Также стихия коснулась и соседних районов. В частности на дороге от трассы М-5 до Совхоза Рязанский оборвало провода, из-за чего ГИБДД перекрыли часть дороги.
На трассе Спас-Клепики — Рязань около села Кельцы дорогу перекрыли рухнувшие деревья. Путь удалось расчистить самим автомобилистам, которые проезжали мимо с бензопилой.
В селе Житово Рыбновского района из-за ветра снесло остановку.
Отметим, что метеопредупреждение продолжает действовать до 22 часов 12 мая.