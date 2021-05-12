Подрядчик рассказал, когда Астраханский мост откроют для автомобилистов и пешеходов
Срок окончания ремонта моста несколько раз переносили. Подрядчик назвал новую дату открытия дороги для автомобилей и пешеходов.
На совещании в региональном правительстве подрядчик рассказал, что Астраханский мост планируют открыть для автомобилей в конце мая, для пешеходов — в июле.
«Сейчас приступаем к восстановлению дорожного покрытия. Затем надо будет переустраивать контактную сеть и устанавливать освещение. К концу мая проезд по мосту будет готов. В целом же работы завершатся в июле, и тогда откроются все пути для пешеходов», — рассказал подрядчик.
Напомним, срок окончания ремонта моста несколько раз переносили.