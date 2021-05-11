Завершился второй межрегиональный турнир по дзюдо памяти Альберта Слюсаря

В Рязанской «Академии единоборств» прошел второй межрегиональный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. Об этом сообщили в региональном минспорте.
Турнир прошел 8 мая, накануне 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоялись среди юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и девушек 2006-2008 годов рождения.
За вклад в развитие детского спорта и популяризацию дзюдо в России директору Рязанской «Академии единоборств» Виталию Шабанову и заслуженному тренеру России, мастеру спорта России по дзюдо Андрею Попову объявили благодарность.
Победители получили кубки, медали и грамоты минспорта Рязанской области, призеры — медали и грамоты.
Таблица результатов:
Юноши 2007-2008 годов рождения
Весовая категория 38 кг
- Кашапов Артем (Шилово)
- Матвеев Владислав (Королев)
- Абашкин Кирилл (Рязань-Графит), Ахматов Азизбек (Тула)
Весовая категория 42 кг
- Минасян Вадим (Коломна)
- Шамшинов Максим (Рязань-Графит)
- Кирякин Артем (Рязань), Кудасов Никита (Королев)
Весовая категория 46 кг
- Пирожков Артем (Электроугли)
- Манюгин Сергей (Сасово)
- Золотов Григорий (Рассказово), Метелкин Арсений (Подольск)
Весовая категория 50 кг
- Филин Дмитрий (Тула)
- Турчин Даниил (Красноармейск)
- Чернушкин Евгений (Тула), Мелешкин Алексей (Москва)
Весовая категория 55 кг
- Новиков Дмитрий (Рязань-Комета)
- Богодаев Богдан (Рязань-Комета)
- Королев Иван (Шилово), Архипов Юрий (Рязань-Комета)
Весовая категория 60 кг
- Челышев Даниил (Рязань-Академия единоборств)
- Лексаков Дмитрий (Рязань-Родной край)
- Калинин Андрей (Рязань-Комета), Липунов Вадим (Рассказово)
Весовая категория 66 кг
- Воробьев Егор (Рязань-Академия единоборств)
- Серов Илья (Коломна)
- Дурбайлов Антон (Королев), Туркин Иван (Подольск)
Весовая категория 73 кг
- Мирошниченко Кирилл (Тула)
- Горлачев Максим (Электроугли)
- Деняков Евгений (Скопин), Неделин Никита (Елец)
Весовая категория +73 кг
- Голубчик Дмитрий (Елец)
- Пономаренко Иван (Королев)
- Филимонов Дмитрий (Коломна), Солдатенков Данил (Коломна)
Юноши 2009-2010 годов рождения
Весовая категория 30 кг
- Байдацкий Тимофей (Тула)
- Кузин Богдан (Коломна)
- Батистов Гордей (Рязань-Комета), Неизвестнов Константин (Липецк)
Весовая категория 34 кг
- Бурдыкин Григорий (Тула)
- Ерошкин Денис (Сасово)
- Лохин Матвей (Шилово), Кудашов Матвей (Королев)
Весовая категория 38кг
- Функнер Михаил (Тула)
- Киев Дмитрий (Рязань)
- Комаров Константин (Рязань), Агафонов Серафим (Сасово)
Весовая категория 42 кг
- Игнатенко Данила (Тула)
- Корсаков Игорь (Рязань-Комета)
- Тагиев Руслан (Коломна), Попов Владимир (Рязань-Надежда)
Весовая категория 46 кг
- Коротов Григорий (Рязань-Комета)
- Гусейнов Назар (Рязань)
- Курин Александр (Коломна), Чаков Владимир (Шилово)
Весовая категория 50 кг
- Кичанов Артем (Подольск)
- Анисимов Никита (Рязань-Академия единоборств)
- Минаев Никита (Рязань-Комета), Сидоров Антон (Рязань-Комета)
Весовая категория 55 кг
- Паньков Леонид (Рязань-Комета)
- Ланге Иван (Скопин)
- Горшков Олег (Рязань-Комета), Иванов Кирилл (Рязань-Родной край)
Весовая категория 60 кг
- Горностаев Валерий (Рязань-Комета)
- Куликов Максим (Рязань)
- Мищенко Никита (Рязань-Графит), Кленушкин Николай (Рязань-Комета)
Весовая категория +60 кг
- Есенин Алексей (Рязань)
- Яковлев Артем (Тула)
- Леонов Анатолий (Липецк), Колесниченко Матвей (Рязань-Комета)
Девушки 2006-2008 годов рождения
Весовая категория 36 кг
Нестерова Аделина (Красноармейск)
Весовая категория 44 кг
Долгова Алина (Рязань)
Весовая категория 48 кг
- Шестопалова Александра (Рязань-Графит)
- Полшкова Лия (Рязань-Комета)
- Лайченко Полина (Подольск), Верлова Валерия (Серебряные пруды)
Весовая категория 52 кг
- Купцова Дарья (Санкт-Петербург)
- Харламова Алиса (Рязань)
- Кузина Елена (Коломна), Корпушова Карина (Рязань-Родной край)
Весовая категория 57 кг
- Ульяновская Злата (Коломна)
- Минасяр Рузанна (Коломна)
- Новикова Надежда (Сасово)
- Галицкая Кристина (Подольск)
Весовая категория 63 кг
- Коновалова Кристина (Рязань-Комета)
- Петрова Ольга (Рязань-Комета)
- Галкина Варвара (Спасск)
Весовая категория +63 кг
- Вечернина Софья (Красноармейск)
- Катанцева Елизавета (Рязань)
- Прокофьева Алина (Рязань)