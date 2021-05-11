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Завершился второй межрегиональный турнир по дзюдо памяти Альберта Слюсаря
Турнир прошел 8 мая, накануне 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоялись среди юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и девушек 2006-2008 годов рождения.

В Рязанской «Академии единоборств» прошел второй межрегиональный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Альберта Слюсаря. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Турнир прошел 8 мая, накануне 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоялись среди юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и девушек 2006-2008 годов рождения.

За вклад в развитие детского спорта и популяризацию дзюдо в России директору Рязанской «Академии единоборств» Виталию Шабанову и заслуженному тренеру России, мастеру спорта России по дзюдо Андрею Попову объявили благодарность.

Победители получили кубки, медали и грамоты минспорта Рязанской области, призеры — медали и грамоты.

Таблица результатов:

Юноши 2007-2008 годов рождения

Весовая категория 38 кг

  1. Кашапов Артем (Шилово)
  2. Матвеев Владислав (Королев)
  3. Абашкин Кирилл (Рязань-Графит), Ахматов Азизбек (Тула)

Весовая категория 42 кг

  1. Минасян Вадим (Коломна)
  2. Шамшинов Максим (Рязань-Графит)
  3. Кирякин Артем (Рязань), Кудасов Никита (Королев)

Весовая категория 46 кг

  1. Пирожков Артем (Электроугли)
  2. Манюгин Сергей (Сасово)
  3. Золотов Григорий (Рассказово), Метелкин Арсений (Подольск)

Весовая категория 50 кг

  1. Филин Дмитрий (Тула)
  2. Турчин Даниил (Красноармейск)
  3. Чернушкин Евгений (Тула), Мелешкин Алексей (Москва)

Весовая категория 55 кг

  1. Новиков Дмитрий (Рязань-Комета)
  2. Богодаев Богдан (Рязань-Комета)
  3. Королев Иван (Шилово), Архипов Юрий (Рязань-Комета)

Весовая категория 60 кг

  1. Челышев Даниил (Рязань-Академия единоборств)
  2. Лексаков Дмитрий (Рязань-Родной край)
  3. Калинин Андрей (Рязань-Комета), Липунов Вадим (Рассказово)

Весовая категория 66 кг

  1. Воробьев Егор (Рязань-Академия единоборств)
  2. Серов Илья (Коломна)
  3. Дурбайлов Антон (Королев), Туркин Иван (Подольск)

Весовая категория 73 кг

  1. Мирошниченко Кирилл (Тула)
  2. Горлачев Максим (Электроугли)
  3. Деняков Евгений (Скопин), Неделин Никита (Елец)

Весовая категория +73 кг

  1. Голубчик Дмитрий (Елец)
  2. Пономаренко Иван (Королев)
  3. Филимонов Дмитрий (Коломна), Солдатенков Данил (Коломна)

Юноши 2009-2010 годов рождения

Весовая категория 30 кг

  1. Байдацкий Тимофей (Тула)
  2. Кузин Богдан (Коломна)
  3. Батистов Гордей (Рязань-Комета), Неизвестнов Константин (Липецк)

Весовая категория 34 кг

  1. Бурдыкин Григорий (Тула)
  2. Ерошкин Денис (Сасово)
  3. Лохин Матвей (Шилово), Кудашов Матвей (Королев)

Весовая категория 38кг

  1. Функнер Михаил (Тула)
  2. Киев Дмитрий (Рязань)
  3. Комаров Константин (Рязань), Агафонов Серафим (Сасово)

Весовая категория 42 кг

  1. Игнатенко Данила (Тула)
  2. Корсаков Игорь (Рязань-Комета)
  3. Тагиев Руслан (Коломна), Попов Владимир (Рязань-Надежда)

Весовая категория 46 кг

  1. Коротов Григорий (Рязань-Комета)
  2. Гусейнов Назар (Рязань)
  3. Курин Александр (Коломна), Чаков Владимир (Шилово)

Весовая категория 50 кг

  1. Кичанов Артем (Подольск)
  2. Анисимов Никита (Рязань-Академия единоборств)
  3. Минаев Никита (Рязань-Комета), Сидоров Антон (Рязань-Комета)

Весовая категория 55 кг

  1. Паньков Леонид (Рязань-Комета)
  2. Ланге Иван (Скопин)
  3. Горшков Олег (Рязань-Комета), Иванов Кирилл (Рязань-Родной край)

Весовая категория 60 кг

  1. Горностаев Валерий (Рязань-Комета)
  2. Куликов Максим (Рязань)
  3. Мищенко Никита (Рязань-Графит), Кленушкин Николай (Рязань-Комета)

Весовая категория +60 кг

  1. Есенин Алексей (Рязань)
  2. Яковлев Артем (Тула)
  3. Леонов Анатолий (Липецк), Колесниченко Матвей (Рязань-Комета)

Девушки 2006-2008 годов рождения

Весовая категория 36 кг

Нестерова Аделина (Красноармейск)

Весовая категория 44 кг

Долгова Алина (Рязань)

Весовая категория 48 кг

  1. Шестопалова Александра (Рязань-Графит)
  2. Полшкова Лия (Рязань-Комета)
  3. Лайченко Полина (Подольск), Верлова Валерия (Серебряные пруды)

Весовая категория 52 кг

  1. Купцова Дарья (Санкт-Петербург)
  2. Харламова Алиса (Рязань)
  3. Кузина Елена (Коломна), Корпушова Карина (Рязань-Родной край)

Весовая категория 57 кг

  1. Ульяновская Злата (Коломна)
  2. Минасяр Рузанна (Коломна)
  3. Новикова Надежда (Сасово)
  4. Галицкая Кристина (Подольск)

Весовая категория 63 кг

  1. Коновалова Кристина (Рязань-Комета)
  2. Петрова Ольга (Рязань-Комета)
  3. Галкина Варвара (Спасск)

Весовая категория +63 кг

  1. Вечернина Софья (Красноармейск)
  2. Катанцева Елизавета (Рязань)
  3. Прокофьева Алина (Рязань)