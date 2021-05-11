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В День Победы в Рязани пропал солдат
25-летний молодой человек ушел из части воздушно-десантных войск в 14:00 9 мая «в увольнение». Он должен был вернуться в 20:00 в тот же день. О нем ничего неизвестно до сих пор.

В День Победы, 9 мая, в Рязани пропал Илья Григорьевич Малышев. Об этом РЗН. инфо сообщила его сестра.

По ее словам, 25-летний молодой человек ушел из части воздушно-десантных войск в 14:00 9 мая «в увольнение». Он должен был вернуться в 20:00 в тот же день. О нем ничего неизвестно до сих пор.

«Мы его вчера ждали домой. Думали, из части ушел. Но в розыск уже подали. Нам звонил полковник, останавливали автобусы, рейсовый с Рязани в Нижний. Вчера полиция приходила», — рассказала родственница пропавшего.

По ее словам, в последний раз молодого человека видели в Рязани около 19 часов на улице Введенской в клубе Iron Bee. Она также рассказала, что ни один из номеров телефона ее брата не отвечает.

Всех, кому известна информация о молодом человеке, попросили обращаться по номеру +7 (960) 175-83-16 (Елена).