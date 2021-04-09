В ТРЦ «Атрон» открылся пункт вакцинации от COVID-19

Пункт работает на втором этаже торгового центра по будням с 10:00 до 17:00.

В ТРЦ «Атрон» открылся пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили на страничке торгового центра в соцсетях.

В четверг, 8 апреля, в ТРЦ «Атрон» начал работу мобильный прививочный пункт. Вакцинироваться в нем можно в порядке живой очереди.

Работу пункта обеспечивает городская клиническая больница № 4 — терапевт, администратор и две медсестры. Вакцинироваться может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет противопоказаний. Перед прививкой каждого пациента осматривает терапевт.

Пункт работает на втором этаже торгового центра по будням с 10:00 до 17:00.