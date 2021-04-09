В Рязани вновь перенесли фестиваль «Черный кот»

По словам продюсера и ведущего Игоря Крысанова, Роспотребнадзор рекомендовал перенести фестиваль «на более поздний срок».

В Рязани вновь перенесли танцевальный фестиваль «Черный кот». Об этом сообщил его продюсер и ведущий Игорь Крысанов. По его словам, Роспотребнадзор рекомендовал перенести фестиваль «на более поздний срок».

«Среди рекомендаций ведомства — прививка от коронавируса для каждого участника фестиваля, а также обязательное тестирование на ковид за 72 часа до мероприятия. Подобные условия мы выполнить не можем», — отметил Крысанов.

По его словам, в 2021 году фестиваль обязательно состоится.

«Второй раз мы не отменяем, но переносим… Может быть проведем в сентябре или мае, но не летом. Если будет пропуск два года подряд, то „Черного кота“ мы можем потерять», — заключил Крысанов.

Фестиваль должен был состояться с 23 по 25 апреля. В 2020 году из-за пандемии фестиваль отменили.

Напомним, первый «Черный кот» провели в 1987 году. Сейчас это один из самых популярных в регионе танцевальных фестивалей. Уже несколько лет подряд в рамках фестиваля проходит номинация «Черный котенок», в которой свои таланты показывают юные танцоры.