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Уровень Оки в черте Рязани поднялся еще на 25 сантиметров
От воды за сутки освободились низководные мосты через реки Хупта, в Ряжск, Ряжского района, через реку Проня в населенном пункте Быково и реку Мостья в селе Пустотино Кораблинского района, а также подтопило 28 приусадебных участков и дороги в поселке Борки в Рязани.

Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 25 сантиметров и составляет 390 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров и составляет 435 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 65 сантиметров и составляет 320 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 46 сантиметров и составляет 449 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 8 сантиметров и составляет 387 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пре воды повысился на 23 сантиметра и составляет 204 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Троицы уровень воды в реке Ранова понизился на 19 сантиметров и составляет 745 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 13 сантиметров и составляет 201 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.

От воды за сутки освободились низководные мосты через реки Хупта, в Ряжск, Ряжского района, через реку Проня в населенном пункте Быково и реку Мостья в селе Пустотино Кораблинского района, а также подтопило 28 приусадебных участков и дороги в поселке Борки в Рязани.