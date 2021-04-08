Уровень воды в Оке поднялся еще на 36 сантиметров

В настоящее время в области подтоплены 12 низководных мостов и один участок дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

По состоянию на четверг, 8 апреля, уровень в Оке поднялся на 36 см в черте Рязани и составляет 365 см выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 19 см и составляет 422 см.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 26 см и составляет 255 см.

На Мокше в черте Кадома уровень воды повысился на 33 см и составляет 403 см.

В Проне в черте Быкова уровень воды понизился на 6 см и составляет 395 см.

В районе Деулина уровень воды в Пре повысился на 20 см и составляет 181 см.

В районе Троицы уровень воды в Ранове понизился на 22 см и составляет 764 см.

У Скопина уровень воды в Верде повысился на 7 см и составляет 214 см.

В настоящее время в области подтоплены 12 низководных мостов и один участок дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено.