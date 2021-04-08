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Путин поручил проверить рост цен на жилье в Рязанской области
Владимир Путин подчеркнул, что в Рязанской области рост цен на жилье составил 17,6 процентов, тогда как в целом по России недвижимость выросла на 12 процентов.

Путин поручил проверить рост цен на жилье в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании, посвященном итогам реализации посланий парламенту 2019 и 2020 годов, Владимир Путин подчеркнул, что в Рязанской области рост цен на жилье составил 17,6 процентов, тогда как в целом по России недвижимость выросла на 12 процентов.

«Это не просто рост цены, это существенный рост», — сказал Путин.

Президент поручил федеральной антимонопольной службе проверить повышение цен на жилье.