Зампред регионального правительства ответил на вопросы рязанцев о грязном воздухе

Вопрос о загрязнении воздуха был одним из самых частых от рязанцев. Министр природопользования Александр Новиков сообщил, что в 2015—2017 годах в Рязани уровень загрязнения воздуха оценивали как высокий, а в 2019—2020 и начале 2021 — уже как повышенный, то есть положение с загрязнением атмосферного воздуха в городе улучшилось.

В среду, 7 апреля, прошел публичный отчет заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Филиппова. Вопрос о загрязнении воздуха был одним из самых частых от рязанцев.

Министр природопользования Александр Новиков сообщил, что в 2015—2017 годах в Рязани уровень загрязнения воздуха оценивали как высокий, а в 2019—2020 и начале 2021- уже как повышенный, то есть положение с загрязнением атмосферного воздуха в городе улучшилось.

«Уровень загрязнения оценивается специалистами. Это ответственность гидрометцентра, федерального учреждения. У регионов есть право только участвовать в мониторинге, — сказал Дмитрий Филппов. — Мы участвуем: в свое время установили три стационарных поста и несколько мониторинговых точек для работы передвижных лабораторий. Так что система мониторинга как таковая есть. Но мы согласились с общественниками и готовы к ее пересмотру. Сейчас делаем запрос в главную геофизическую обсерваторию имени Воейкова, нужно оценить во сколько это обойдется бюджету, в какие сроки можно это сделать».

Зампред Дмитрий Филиппов сказал, что крупнейшие предприятия Рязани находятся под федеральным экологическим надзором.

«В октябре, когда было особенно много жалоб, мы проводили контрольные мероприятия и можем обоснованно предполагать, что загрязнение воздуха шло с территории предприятий Южного и Восточного промузлов, подлежащих федеральному надзору. В ноябре Росприроднадзор и Роспотребнадзор проверили их и выявили ряд нарушений: выбросы фенола из неучтенного источника, превышение по аммиаку, несоблюдение правил производственного контроля. Для устранения нарушений выданы федеральные предписания», — отметил он.

Новиков также заявил, что регион готов к пожароопасному сезону. Отмечается, что в этом году региону выделили 50 млн рублей из федерального бюджета на закупку лесопатрульной, лесопожарной и лесохозяйственной техники, парк специализированной техники «Пожлеса» пополняется. За последние два года регион купил свыше 390 единиц таких машин и оборудования. На отчете заявили, что мониторинг обстановки в лесных зонах осуществляется постоянно, задействовано более 30 камер видеонаблюдения. Напомним, в 2021 году правительство Рязанской области возобновило серию публичных отчетов перед гражданами.