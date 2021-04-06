В Рязани открыли горячую линию по вопросам подтопления домов
Рязанцы могут круглосуточно обращаться по номерам: 28-23-50 и 55-00-42. Все обращения направят в оперативные службы.
В связи с подъемом воды в Оке в Рязани организовали работу горячей линии. Об этом сообщил
Рязанцы могут круглосуточно обращаться по номерам: 28-23-50 и 55-00-42.
Также о случаях приближения паводковых вод к жилым домам и рисках их подтопления рязанцы могут сообщать в «Управление по делам территории Рязани» по своим районам:
- Октябрьский район — 28-37-51;
- Московский район — 35-06-20, 35-05-42;
- Советский район — 45-77-24;
- Железнодорожный район — 76-47-88.
Все обращения направят в оперативные службы.