В Рязани открыли горячую линию по вопросам подтопления домов

Рязанцы могут круглосуточно обращаться по номерам: 28-23-50 и 55-00-42. Все обращения направят в оперативные службы.

В связи с подъемом воды в Оке в Рязани организовали работу горячей линии. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рязанцы могут круглосуточно обращаться по номерам: 28-23-50 и 55-00-42.

Также о случаях приближения паводковых вод к жилым домам и рисках их подтопления рязанцы могут сообщать в «Управление по делам территории Рязани» по своим районам:

Октябрьский район — 28-37-51;

Московский район — 35-06-20, 35-05-42;

Советский район — 45-77-24;

Железнодорожный район — 76-47-88.

Все обращения направят в оперативные службы.