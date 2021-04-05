В Рязани подросток забрался на поезд и погиб

13-летний мальчик залез на крышу состава, где получил смертельный удар током. Подросток упал на площадку между вагонами.

В Рязани подросток забрался на поезд и погиб от удара током. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СК на транспорте.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, около 18.30 в районе путепровода на Первомайском проспекте. 13-летний мальчик залез на крышу состава, где получил смертельный удар током. Подросток упал на площадку между вагонами.

Поезд тронулся и доехал до станции Рыбное, где около 20:00 обнаружили тело мальчика.