Навального перевели в медсанчасть

У Навального взяли анализы, в том числе на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

В владимирском управлении ФСИН рассказали, что Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть. Во время плановой диспансеризации у осужденного выявили признаки респираторного заболевания, в том числе высокую температуру, пишут « Известия ».

У Навального взяли анализы, в том числе на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Ранее Навальный объявил голодовку в колонии. Он сообщил, что испытывает боли в спине и ногах и требовал пригласить врача.