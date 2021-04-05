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Навального перевели в медсанчасть
У Навального взяли анализы, в том числе на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

В владимирском управлении ФСИН рассказали, что Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть. Во время плановой диспансеризации у осужденного выявили признаки респираторного заболевания, в том числе высокую температуру, пишут «Известия».

У Навального взяли анализы, в том числе на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Ранее Навальный объявил голодовку в колонии. Он сообщил, что испытывает боли в спине и ногах и требовал пригласить врача.