Навального перевели в медсанчасть
У Навального взяли анализы, в том числе на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
В владимирском управлении ФСИН рассказали, что Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть. Во время плановой диспансеризации у осужденного выявили признаки респираторного заболевания, в том числе высокую температуру, пишут «
У Навального взяли анализы, в том числе на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
Ранее Навальный объявил голодовку в колонии. Он сообщил, что испытывает боли в спине и ногах и требовал пригласить врача.