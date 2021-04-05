Десять рязанских школ отправили на карантин из-за коронавируса

Всего карантин действует в 22 образовательных учреждениях: пяти детсадах, десяти школах, четырех ссузах и трех вузах. 1366 человек находятся под меднаблюдением.

По состоянию на 9:00 в понедельник, 5 апреля, в десяти рязанских школах введен карантин. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

Всего карантин действует в 22 образовательных учреждениях: пяти детсадах, десяти школах, четырех ссузах и трех вузах.

Всего известно о 73278 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

1366 человек находятся под меднаблюдением. 71912 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.