В Рязанской области прошла акция, посвященная 90-летию физкультурного комплекса ГТО

С 27 по 29 апреля в Рязанской области прошли физкультурно-патриотическая акция, посвященная 95-летию ДОСААФ России и 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

С 27 по 29 апреля в Рязанской области прошли физкультурно-патриотическая акция, посвященная 95-летию ДОСААФ России и 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Об этом сообщил региональный минспорт.

Финал акции состоялся в Шилове. В нем поучаствовал глава Шиловского района Влаимир Луканцов.

В рамках мероприятия прошло вручение знаков отличия комплекса ГТО и награждение победителей акции в общекомандном зачете.

В рамках автопробега «Звезда», представители организаторов акции на автомобилях регионального отделения ДОСААФ Рязанской области выдвинулись из пяти муниципальных районов Рязанской области и направились к месту финала акции — в Шилово.

1 маршрут: Кадом — Сасово — Сасовский район — Шацк — Чучково — Путятино;

2 маршрут: Ермишь — Пителино — Клепики — Касимов — Касимовский район;

3 маршрут: Александро-Невский — Ряжск — Ухолово — Сараи — Сапожок — Шилово;

4 маршрут: Милославское — Скопин — Скопинский район — Кораблино — Пронск — Старожилово;

5 маршрут: Михайлов — Захарово — Рыбное — Рязань — Рязанский район — Спасск.

В районах прошли торжественные митинги, возложили цветы к памятникам погибшимвоинам, раздали Георгиевские ленты, вручили памятные знаки участникам акции и представителям администраций районов, выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, сдали зачеты по военно-прикладным дисциплинам. В зачет конкурсной программы акции «День допризывника», посвященной празднованию 100-й годовщины со дня рождения Героя Советского союза Николая Васильевича Стройкова, которая проходит в регионе в эти же сроки вошли следующие дисциплины: подтягивание, отжимание, прыжок в длину с места.

Кроме того, в конкурсную программу акции был включен тест на знание биографии

Стройкова, разборка и сборка автомата АК-74М.