В Рязани ввели особый противопожарный режим с 30 апреля
С этой даты горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине (за исключением жителей Солотчи). На время действия режима в лесах организуют круглосуточное дежурство пожарной охраны, уборку сухой травы и валежника.
В Рязани ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации города опубликовали в пятницу, 30 апреля.
С этой даты горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине (за исключением жителей Солотчи). На время действия режима в лесах организуют круглосуточное дежурство пожарной охраны, уборку сухой травы и валежника.