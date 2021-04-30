Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь
Святыню доставят к Пасхе, которую православные в этом году отмечают 2 мая. Благодатный огонь привезут в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал.
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в 20 регионов России. Об этом передает
Святыню доставят к Пасхе, которую православные в этом году отмечают 2 мая. Благодатный огонь привезут в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал.
В первую очередь огонь отправится в Санкт-Петербург, Хабаровск, Петропавловск Камчатский, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Мурманск, Екатеринбург, Ульяновск, Сыктывкар, Кемерово, Краснодар, Саранск, Бийск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь.
В эти города Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний.
В регионы, находящиеся близко к Москве, его отвезут на автотранспорте.