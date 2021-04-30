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РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов в майские праздники
Торговые центры, магазины и супермаркеты в праздничные дни в Рязани будут работать в обычном режиме. Мы решили напомним вам их график работы.

В России указом президента с 1 по 10 мая объявлены нерабочими днями. Однако торговые центры, магазины и супермаркеты в праздничные дни в Рязани будут работать в обычном режиме.

Тем не менее, мы решили напомним вам их график работы.

Торговые центры:

  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21: ежедневно с 10:00 до 22:00.
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а: ежедневно с 9:00 до 21:00.
  • ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1: ежедневно, 10:00-22:00.
  • ТЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11: ежедневно, 10:00-21:00
  • ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65-а: ежедневно, 10:00-22:00
  • ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а: ежедневно, 10:00-20:00
  • ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а: ежедневно, 10:00-22:00.

Гипермаркет «Ашан» — Московское шоссе, 21 (ТРЦ «Премьер»), режим работы: ежедневно, 08:00-23:00

Супермаркеты «Барс»:

  • Улица Есенина, дом №13, улица Новоселов, дом №21 В, улица Октябрьская, дом №55, улица Шереметьевская, дом №9, Михайловское шоссе, дом №73А, улица Почтовая, дом №1, Московское шоссе, дом №5а, улица Промышленная, дом №63: ежедневно с 08:00 до 23:00
  • Касимовское шоссе, дом 34-а: ежедневно с 08:00 до 22:00.

Гипермаркет «Глобус» — село Дядьково, дом№ 1, режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Гипермаркет «Европа»:

  • На улице Новоселов, дом №62, режим работы: ежедневно, 8:30-23:00.
  • На улице Советской армии, дом №9а: ежедневно с 9:00 до 22:00

Торговый центр «Зельгрос»:

  • Восточная окружная дорога, улица Зубковой, дом №15, режим работы: ежедневно, 7:00-23:00.

Сеть магазинов «Красное и Белое»:

  • Ежедневно, с 09:00 до 22:05.

Сеть гипермаркетов «Лента»:

  • улица Тимуровцев, дом №3-а, режим работы: ежедневно, круглосуточно
  • Солотчинское шоссе, дом №11 (ТРЦ «Круиз»), режим работы: ежедневно, 08:00-23:00.
  • 12-й район поселка Борки (ТЦ «Солнечный»), дом №131, режим работы: ежедневно, 08:00-23:00.

Торговый центр Metro Cash & Carry, Московское шоссе, дом №25, режим работы: ежедневно, 07:00-22:00.

Супермаркеты «Перекресток»:

  • улица Соборная, дом №15-а (ТРЦ «Малина»), режим работы: ежедневно, 09:00-22:00
  • улица Ленина, дом №21 (ТРЦ «Атрон-Сити»), улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский») и улица Чкалова, 18, режим работы: ежедневно, 08:00-23:00

Супермаркет SPAR, Первомайский проспект, дом №70, корпус 1, режим работы: ежедневно, 08:00-23:45.

Сеть магазинов «Дикси», «Пятерочка» и «Магнит» работают в обычном режиме.