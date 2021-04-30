На личном приеме Сорокину попросили спилить деревья

С просьбой к мэру обратилась жительница дома № 3Б на улице Соколовской, которая также пожаловалась на неудовлетворительное состояние подвала, где постоянно скапливается вода.

На личном приеме мэра Елену Сорокину попросили спилить деревья. Об этом в пятницу, 30 апреля, она сообщил а на своей странице «ВКонтакте».

С просьбой к мэру обратилась жительница дома № 3Б на улице Соколовской, которая также пожаловалась на неудовлетворительное состояние подвала, где постоянно скапливается вода.

«Поручила организовать работы по откачке воды, а также очистить территорию от насаждений, которые мешают жителям», — написала мэр.

Еще два вопроса на приеме коснулись дорог. Сорокина по просьбам жителей поручила подготовить проект по ремонту улицы Новаторов, а также дать предложения по реализации ремонтных работ в Семчине.

«Заявительница, проживающая в коммунальной муниципальной квартире на улице Свободы, попросила посодействовать в получении отдельного жилья. Искренне хочу помочь женщине с двумя маленькими детьми. По этому вопросу управление энергетики и ЖКХ проведет с заявительницей все необходимые консультации и поможет подобрать наилучший вариант для этой семьи», — написала Сорокина в соцсетях.