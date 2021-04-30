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Депутаты Рязанской гордумы проверили состояние памятников перед Днем Победы
Депутаты подчеркнули, что не только центральные памятники, но и все монументы города, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, а также мемориальные доски героям к 9 мая необходимо привести в порядок.

Рабочая группа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской думы проинспектировала памятники перед Днем Победы.

Состояние памятника советско-польскому братству по оружию и памятника руководителю Одесского подполья, Герою Советского Союза Владимиру Молодцову на улице Октябрьской оценили депутаты городской думы Александр Бурцев, Сергей Караев, Денис Милюков, Дмитрий Володин и заместитель главы муниципального образования Дмитрий Панкин.

У памятника братству по оружию депутаты обратили внимание на разрушение плиточного покрытия постамента и пешеходных дорожек. В этом году парк, в котором расположен памятник, начнут благоустраивать в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Территорию возле памятника Молодцову привели в порядок. Однако депутаты городской думы отметили, что сам монумент необходимо помыть.

Памятник известному композитору и дирижеру, автору музыки гимна России и песни «Священная война» Александру Александрову в одноименном сквере на улице Советской Армии проинспектировали депутаты Светлана Ворнакова и Денис Милюков. Они оценили состояние монумента, осмотрели благоустройство территории. Замечание одно — сам памятник нужно тщательно вымыть.

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Лариса Максимова и депутат Денис Милюков приехали к памятнику Герою Советского Союза, Национальному герою Италии Федору Полетаеву. Рязанцы чтят знаменитого земляка, у монумента постоянно появляются живые цветы. Депутаты отметили, что территория вокруг памятника нуждается в благоустройстве.

Депутаты также подчеркнули, что не только центральные памятники, но и все монументы города, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, а также мемориальные доски героям к 9 мая необходимо привести в порядок.