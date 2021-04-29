Журналисту Андрею Караулову предложили заняться политикой

Тему подняли во время интервью журналиста и будущего лидера Российской партии свободы и справедливости Максима Шевченко.

Андрею Караулову предложили заняться политикой. Тему подняли во время интервью журналиста и будущего лидера Российской партии свободы и справедливости Максима Шевченко. Караулов во время беседы назвал Шевченко «человеком, который никогда не врал». В ответ тот пригласил Караулова присоединиться к партии. Ведущий не раздумывая ответил, «буду там, где ты».

Андрей Караулов за последние полгода на своем YouTube -канале регулярно освещает проблемы и события, происходящие в Рязанской области. Очень вероятно, что жители региона поддержат его выдвижение в Госдуму от Рязанской области. Журналист РЗН. Инфо решил уточнить у Максима Шевченко, как развивался сюжет после согласия Караулова вступить в партию.

«Считаю Андрея Викторовича одним из лучших журналистов России, журналистов-расследователей. Он не боится поднимать серьезные темы», — рассказал Максим Шевченко. Он отметил, что предложение вступить в партию для Караулова «прозвучало и он его принял». «Больше я ничего говорить пока не буду, это наши внутренние партийные дела. Придет время, вы все узнаете. У нас хорошие давние отношения».

За подробностями Шевченко порекомендовал обратиться непосредственно к Караулову. Рассказал он и о своем отношении к Рязанской области, назвав ее «дорогой и близкой». «На Рязанской земле родился Есенин и у меня много друзей-десантников», — прокомментировал Шевченко.

«Передайте своим властям, что Рязанскую область мы будем „трогать“. Проблем там много», — резюмировал будущий лидер списка Российской партии свободы и справедливости.