Журналисту Андрею Караулову предложили заняться политикой

Андрею Караулову предложили заняться политикой. Тему подняли во время
Андрей Караулов за последние полгода на своем
«Считаю Андрея Викторовича одним из лучших журналистов России, журналистов-расследователей. Он не боится поднимать серьезные темы», — рассказал Максим Шевченко. Он отметил, что предложение вступить в партию для Караулова «прозвучало и он его принял». «Больше я ничего говорить пока не буду, это наши внутренние партийные дела. Придет время, вы все узнаете. У нас хорошие давние отношения».
За подробностями Шевченко порекомендовал обратиться непосредственно к Караулову. Рассказал он и о своем отношении к Рязанской области, назвав ее «дорогой и близкой». «На Рязанской земле родился Есенин и у меня много друзей-десантников», — прокомментировал Шевченко.
«Передайте своим властям, что Рязанскую область мы будем „трогать“. Проблем там много», — резюмировал будущий лидер списка Российской партии свободы и справедливости.