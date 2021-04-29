В Рязани к 2025 году по всему городу установят камеры распознавания лиц

Сейчас система распознавания лиц действует только на вокзалах и центральных улицах города.

В Рязани к 2025 году по всему городу установят камеры распознавания лиц. Об этом стало известно на заседании гордумы в четверг, 29 апреля.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Рязанской области Дмитрий Григорьев сообщил, что сейчас система распознавания лиц действует на вокзалах и центральных улицах города. Всего установлено 80 камер. По его словам, они помогают в раскрытии преступлений.