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В Рязанской области ввели противопожарный режим
Противопожарный режим устанавливается с 27 апреля 2021 года. С этого момента запрещается посещать леса, въезжать туда транспортным средствам. Проезд экстренных служб возможен.

Губернатор Николай Любимов подписал постановление о противопожарном режиме в области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Противопожарный режим устанавливается с 27 апреля 2021 года. С этого момента запрещается посещать леса, въезжать туда транспортным средствам. Проезд экстренных служб возможен.

«Исключение предоставляется жителям тех населенных пунктов, подъезд к которым осуществляется по дорогам в границах лесного фонда, а также государственным служащим, должностным лицам органов госвласти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, действующим в связи с исполнением должностных обязанностей, и лицам, выполняющим работы по охране, защите, воспроизводству лесов, заготовке древесины, в сфере охотничьего хозяйства», — отмечается в сообщении.

Некоторые территории перекроют шлагбаумы.

Круглосуточно будет работать «горячая линия» по номерам телефонов 8-800-100-94-00 и 8 (4912) 27-79-59.

Ознакомиться с документом можно здесь.