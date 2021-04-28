Глава рязанского минздрава высказался за объединение больниц
Министр привел в качестве положительного примера объединение ОКБ с михайловской межрайонной больницей. По его словам, межрайонной больнице удалось погасить крупную кредиторскую задолженность.
Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий высказался за объединение больниц. Об этом он заявил на публичном отчете в среду, 28 апреля,.
Министр привел в качестве положительного примера объединение ОКБ с михайловской межрайонной больницей. По его словам, межрайонной больнице удалось погасить крупную кредиторскую задолженность.
Кроме того, в Михайлове появился компьютерный томограф. Он анонсировал открытие крупного стоматологического отделения в городе.
«Есть выгода и для ОКБ, которая стала получать дополнительный доход от фонда ОМС», — отметил Прилуцкий.
Он также посетовал на то, что в районах, где «не успели и не дали объединить больницы главы и депутаты, [сложилась] сложнейшая ситуация и с кадрами и с задолженностями».