Глава рязанского минздрава высказался за объединение больниц

Министр привел в качестве положительного примера объединение ОКБ с михайловской межрайонной больницей. По его словам, межрайонной больнице удалось погасить крупную кредиторскую задолженность.

Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий высказался за объединение больниц. Об этом он заявил на публичном отчете в среду, 28 апреля,.

Министр привел в качестве положительного примера объединение ОКБ с михайловской межрайонной больницей. По его словам, межрайонной больнице удалось погасить крупную кредиторскую задолженность.

Кроме того, в Михайлове появился компьютерный томограф. Он анонсировал открытие крупного стоматологического отделения в городе.

«Есть выгода и для ОКБ, которая стала получать дополнительный доход от фонда ОМС», — отметил Прилуцкий.

Он также посетовал на то, что в районах, где «не успели и не дали объединить больницы главы и депутаты, [сложилась] сложнейшая ситуация и с кадрами и с задолженностями».