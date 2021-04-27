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Рязанский школьник задал вопрос Эльвире Набиуллиной
Ученик рязанского лицея №4 Виктор Кузнецов в рамках онлайн-урока задал вопрос председателю Банка России про ее отношении к кредитам.

Рязанский школьник задал вопрос Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского отделения Банка России по ЦФО.

Во вторник, 27 апреля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела онлайн-урок для российских школьников. Занятие было приурочено к старту основного тура Всероссийской олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность».

Вопросы главе Банка России задали ученики из пяти регионов, в том числе и рязанский школьник. Ученик рязанского лицея №4 Виктор Кузнецов представил волонтерский проект «ФинТолк» в социальной сети TikTok и спросил от лица своих подписчиков, как лучше поступать: копить на желаемое, рискуя, что товар подорожает, или брать кредит.

Отвечая на вопрос, Набиуллина отметила, что копить или брать кредит — каждый решает по-своему. По ее мнению, копить на свои цели лучше, чем жить не по средствам.