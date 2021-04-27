Рязанец снял видео в бомбоубежище бывшей кинокопировальной фабрики

«Говорили что бомбоубежища не существует, что его залили бетоном и объект погиб. Но мы нашли его, и оно существует с 1960 годов прошлого столетия», — говорится в описании к видео.

Рязанец Денис Мурушкин снял видео в бомбоубежище бывшей кинокопировальной фабрики. Ролик он опубликовал на YouTube.

«Говорили что бомбоубежища не существует, что его залили бетоном и объект погиб. Но мы нашли его, и оно существует с 1960 годов прошлого столетия», — говорится в описании к видео.

В ролике он рассказал об истории бывшей кинокопировальной фабрики и показал, как сейчас выглядит бомбоубежище.