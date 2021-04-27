Фильм по сценарию рязанца попал на Московский кинофестиваль

Сценарий картины «Архипелаг» вместе с режиссером-постановщиком Алексеем Тельновым написал рязанец Михаил Малахов — тезка и сын знаменитого полярного исследователя.

Во вторник, 27 апреля, на Московском международном кинофестивале состоялась премьера приключенческого фильма «Архипелаг» режиссера Алексея Тельнова («Ключ времени», «Анатомия измены») о подвиге русских полярников в 1899 году. Сценарий картины вместе с режиссером-постановщиком написал рязанец Михаил Малахов — тезка и сын знаменитого полярного исследователя.

Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко, Андрей Мерзликин, Сергей Барковский, Алексей Шевченков.

Больше половины действия киноленты кажется сказкой, но это реальные события, описанные в дневниках их участников. Документы нашли в архиве рязанские активисты Русского географического общества. О чем умолчали дневники, то дополнили находки стоянок и сигналов, сделанные во время полярного похода, организованного Малаховым-старшим по следам экспедиции 1899-1902 годов на Шпицбергене. Именно там удалось узнать, как жили, какими инструментами работали и даже какое пиво пили герои Арктики в далеком прошлом.

«Мы снимали эпизод привала после трудного перехода, — рассказал Малахов-младший. — Все отрепетировано, дубль уже не первый, вокруг глыбы льда. Потрескивают дровишки в костре, тихо звучит гитара, Шевченков поет. И вдруг он забывает слова! Пришлось импровизировать. И именно эта импровизация попала в фильм».

Фото — кадры из фильма «Архипелах».